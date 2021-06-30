Наши книги можно приобрести по картам єПідтримка!
Главная / Каталог / Hyundai / ...

Руководство по ремонту Hyundai ix35 с 2010 года в цветных фотографиях в электронном виде

Руководство по ремонту Hyundai ix35 с 2010 года в цветных фотографиях в электронном виде
Читать
Купить в PDF 28.00 $
Как оплатить и скачать
Только оригинальные руководства
Доступно сразу после оплаты
Полное соответствие бумажным изданиям
100% защита ваших оплат
(9)
9 10 1
Издательство: © "Мир Автокниг"
ISBN: 978-5-91685-078-9
Количество страниц: 368
Формат: файл PDF

О руководстве

Тип двигателя: бензин / дизель

Объем двигателя: 2.0 / 2.0D л.

В руководстве вы найдете

  • Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов
  • Инструкцию по самостоятельному уходу и обслуживанию
  • Сведения о конструкции автомобиля и о том как предупредить неисправность
  • Информацию для поездки на СТО, если самостоятельный ремонт невозможен
Издательство: Мир Автокниг
Категории: Hyundai
Только оригинальные руководства
Доступно сразу после оплаты
Полное соответствие бумажным изданиям
100% защита ваших оплат
Издательство: © "Мир Автокниг"
ISBN: 978-5-91685-078-9
Количество страниц: 368
Формат: файл PDF

О руководстве

Тип двигателя: бензин / дизель

Объем двигателя: 2.0 / 2.0D л.

В руководстве вы найдете

  • Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов
  • Инструкцию по самостоятельному уходу и обслуживанию
  • Сведения о конструкции автомобиля и о том как предупредить неисправность
  • Информацию для поездки на СТО, если самостоятельный ремонт невозможен

Содержание

Общие сведения об автомобиле

  • История модели
  • Описание конструкции
  • Габаритные размеры автомобиля
  • Технические характеристики
  • Идентификационные номера
  • Идентификационный номер автомобиля
  • Номер двигателя
  • Что необходимо знать о самостоятельном обслуживании и ремонте автомобиля
  • Агрегаты автомобиля

Эксплуатация автомобиля

  • Ключи к автомобилю
  • Замена элемента питания в пульте дистанционного управления
  • Органы управления
  • Щиток приборов
  • Подрулевые переключатели
  • Блок управления климатической установкой
  • Информационные дисплеи
  • Рычаг переключения передач
  • Селектор режимов работы автоматической коробки передач
  • Зеркала заднего вида
  • Диагностика неисправностей электрообогрева и электропривода зеркал
  • Регулировка положения сиденья и рулевого колеса
  • Сиденья
  • Вещевые ящики и отделения для мелких предметов
  • Заправка автомобиля топливом
  • Стеклоомывающая жидкость
  • Долив стеклоомывающей жидкости
  • Щётки стеклоочистителя
  • Виды щёток
  • Замена щёток
  • Давление в шинах колёс
  • Запасное колесо
  • Извлечение запасного колеса и комплекта инструментов
  • Безопасность
  • Системы, улучшающие тормозные характеристики и управляемость автомобиля
  • Буксировка
  • Буксировка автомобиля при помощи троса
  • Буксировка автомобиля методом полной или частичной погрузки на эвакуатор
  • Буксировка других автомобилей
  • Буксировка прицепа
  • Запуск двигателя от внешних источников тока

Меры безопасности при обслуживании и ремонте автомобиля

Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту

Периодическое техническое обслуживание

  • Техническое обслуживание
  • План технического обслуживания
  • Сезонное обслуживание
  • Подготовка автомобиля к зиме
  • Подготовка автомобиля к летнему сезону

Ваш автомобиль

  • Гарантия
  • Ежедневное техническое обслуживание
  • Уход за автомобилем
  • Очистка и мойка кузова
  • Уход за элементами интерьера
  • Хранение автомобиля
  • Полировка кузова
  • Полировка фар
  • Смазка замков и петель кузова

Диагностика неисправностей

  • Отказ оборудования и агрегатов
  • Ухудшение эксплуатационных параметров
  • Посторонние звуки, шум, стук или вибрация
  • Течь и повышенный расход технических жидкостей
  • Появление постороннего запаха или дыма

Двигатель и его системы

  • Двигатель
  • Очистка двигателя и моторного отсека
  • Проверка технического состояния двигателя
  • Проверка по внешним признакам
  • Проверка с помощью приборов
  • Проверка расхода масла
  • Давление в системе смазки
  • Проверка давления масла
  • Компрессия в цилиндрах двигателя
  • Брызговик двигателя
  • Масляный фильтр
  • Моторное масло
  • Классификация моторного масла
  • Требования к качеству масла и сроки его замены
  • Проверка уровня моторного масла
  • Замена масла и масляного фильтра
  • Датчик аварийного давления масла
  • Ремень привода вспомогательных агрегатов
  • Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
  • Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
  • Опоры силового агрегата
  • Замена задней опоры
  • Замена правой опоры
  • Замена левой опоры
  • Система управления двигателем
  • Электронная система управления
  • Система впуска воздуха
  • Система подачи топлива
  • Система зажигания
  • Система автоматического изменения фаз газораспределения
  • Система ограничения вредных выбросов
  • Диагностика системы управления двигателем
  • Диагностика неисправностей
  • Датчик положения коленчатого вала
  • Удаление кодов неисправности
  • Датчик положения распределительного вала
  • Датчик положения педали газа
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Датчик абсолютного давления и температуры во впускном трубопроводе
  • Датчик концентрации кислорода
  • Датчик детонации
  • Клапан системы изменения длины впускного трубопровода
  • Замена клапана
  • Клапан изменения фаз газораспределения
  • Замена клапана
  • Воздушный фильтр
  • Очистка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
  • Снятие и установка корпуса воздушного фильтра
  • Дроссельный узел
  • Катушка зажигания
  • Проверка и замена
  • Свечи зажигания
  • Проверка и замена
  • Клапан продувки адсорбера
  • Замена клапана
  • Система охлаждения
  • Диагностика неисправности
  • Давление в системе охлаждения
  • Охлаждающая жидкость
  • Проверка уровня охлаждающей жидкости
  • Проверка плотности
  • Замена охлаждающей жидкости
  • Термостат
  • Проверка и замена термостата
  • Система выпуска отработавших газов
  • Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов

Трансмиссия

  • Сцепление
  • Проверка технического состояния
  • Механическая коробка передач
  • Проверка технического состояния механической коробки передач
  • Трансмиссионное масло
  • Проверка уровня масла в коробке передач
  • Замена масла в коробке передач
  • Проверка уровня масла в заднем редукторе и в раздаточной коробке
  • Замена масла в заднем редукторе и в раздаточной коробке
  • Автоматическая коробка передач
  • Проверка технического состояния автоматической коробки передач
  • Рабочая жидкость автоматической коробки передач
  • Проверка уровня рабочей жидкости
  • Замена рабочей жидкости
  • Приводы передних колес
  • Проверка технического состояния
  • Снятие и установка привода переднего колеса
  • Снятие и установка внутреннего шарнира, замена защитного чехла шарнира
  • Замена наружного шарнира и его защитного чехла

Ходовая часть

  • Колесо
  • Уход за колесами
  • Проверка технического состояния
  • Замена колеса
  • Углы установки колес
  • Амортизаторы
  • Проверка технического состояния амортизаторов
  • Снятие и установка заднего амортизатора
  • Снятие и установка переднего амортизатора
  • Пружины
  • Замена пружин передней подвески
  • Замена пружин задней подвески
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
  • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости
  • Замена подушек переднего стабилизатора поперечной устойчивости
  • Замена стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости
  • Замена подушек заднего стабилизатора поперечной устойчивости
  • Передняя подвеска
  • Проверка технического состояния
  • Рычаг передней подвески
  • Стойка передней подвески
  • Задняя подвеска
  • Описание конструкции
  • Проверка технического состояния
  • Рычаги задней подвески
  • Замена нижнего поперечного рычага
  • Замена верхнего поперечного рычага
  • Замена переднего поперечного рычага
  • Снятие и установка продольного рычага

Рулевое управление

  • Проверка технического состояния
  • Наконечник рулевой тяги

Тормозная система

  • Регулировка стояночного тормоза
  • Тормозная жидкость
  • Проверка уровня тормозной жидкости
  • Замена тормозной жидкости
  • Прокачка гидропривода тормозов
  • Тормозные колодки
  • Проверка тормозных колодок
  • Замена передних тормозных колодок
  • Замена задних тормозных колодок
  • Тормозные диски
  • Проверка тормозных дисков
  • Замена передних тормозных дисков
  • Замена задних тормозных дисков
  • Антиблокировочная система тормозов
  • Система курсовой устойчивости

Электрооборудование

  • Диагностика электрооборудования
  • Проверка и ремонт электрических цепей
  • Проверка целостности цепи
  • Поиск короткого замыкания
  • Ремонт проводки
  • Проверка электропотребителей
  • Аккумуляторная батарея
  • Приобретение батареи
  • Проверка и обслуживание
  • Снятие и установка
  • Зарядка
  • Генератор
  • Диагностика неисправностей генератора
  • Снятие и установка генератора
  • Замена регулятора напряжения и проверка генератора
  • Блок предохранителей и реле
  • Замена предохранителей и реле
  • Выключатель (замок) зажигания
  • Стартер
  • Диагностика неисправностей
  • Снятие и установка стартера
  • Проверка и ремонт электродвигателя
  • Проверка и замена втягивающего реле
  • Выключатель сигнала торможения
  • Проверка и замена выключателя
  • Освещение и световая сигнализация
  • Проверка исправности ламп приборов наружного освещения
  • Лампы
  • Блок-фара
  • Замена ламп дальнего и габаритного света
  • Замена лампы ближнего света
  • Замена лампы указателя поворота
  • Снятие и установка блок-фары
  • Боковой указатель поворота
  • Электрокорректор фар
  • Замена блока управления электрокорректором фар
  • Замена приводов электрокорректора фар
  • Противотуманные фары
  • Замена лампы
  • Замена противотуманной фары
  • Регулировка света фар
  • Регулировка света блок-фар
  • Регулировка света противотуманных фар
  • Задний фонарь
  • Снятие внешней секции заднего фонаря и замена ламп
  • Снятие внутренней секции заднего фонаря и замена ламп
  • Замена лампы противотуманного света
  • Дополнительный фонарь сигнала торможения
  • Фонарь освещения номерного знака
  • Плафоны освещения салона и багажного отделения
  • Замена ламп переднего плафона освещения салона
  • Замена лампы заднего плафона освещения салона
  • Снятие плафона освещения багажного отделения и замена лампы
  • Снятие плафона освещения вещевого ящика и замена лампы
  • Звуковой сигнал
  • Стеклоомыватель
  • Проверка технического состояния
  • Диагностика неисправностей
  • Очистка и замена форсунок
  • Электронасосы стеклоомывателей
  • Проверка и замена электронасосов стеклоомывателя
  • Стеклоочиститель
  • Проверка технического состояния
  • Диагностика неисправностей
  • Замена механизма переднего стеклоочистителя
  • Снятие и установка заднего стеклоочистителя
  • Обогрев заднего стекла
  • Аудиосистема
  • Органы управления аудиосистемой

Кузов

  • Передний бампер
  • Внутреннеее зеркало заднего вида
  • Стекла
  • Ремонт ветрового стекла
  • Ремонт трещины
  • Ремонт скола
  • Регулировка замков дверей
  • Боковые двери
  • Дверь багажного отделения
  • Стеклоподъёмники
  • Диагностика неисправностей
  • Упор двери багажного отделения
  • Замена упора
  • Задний бампер

Климатическая установка

  • Система кондиционирования
  • Проверка функционирования климатической установки
  • Техническое обслуживание системы кондиционирования
  • Фильтр климатической установки
  • Запотевание

Справочные данные

Справочник автомобилиста

  • Автосервис
  • Как защитить свои права в автосервисе
  • Аксессуары
  • Легкосплавные колесные диски
  • Противотуманные фары
  • Ксеноновые фары
  • Брызговики
  • Дефлекторы
  • Накладки бампера, молдинги
  • Резиновые ковры в салон
  • Резиновый ковер в багажное отделение
  • Защита картера двигателя и трубопроводов стальными листами
  • Парковочный радар
  • Камера заднего вида
  • Тягово сцепное устройство
  • Поперечины крыши для крепления багажа
  • Чехлы на сиденья
  • Навигатор
  • Видеорегистратор
  • Ареометр
  • Действия при возникновении непредвиденных обстоятельств
  • Неисправность автомобиля
  • Дорожно транспортное происшествие
  • Резкое изменение погодных условий
  • Состояние здоровья водителя
  • Дистиллированная вода
  • Дневные ходовые огни
  • Документы
  • Домкрат
  • Винтовые механические домкраты
  • Гидравлические домкраты
  • Проверка технического состояния домкрата
  • Дорожно-транспортное происшествие
  • Дорожный просвет
  • Запасные части
  • Зарядное устройство
  • Инструменты
  • Универсальные инструменты
  • Специальные инструменты и приспособления
  • Каталог деталей
  • Компрессор
  • Портативный компрессор для накачки шин
  • Гаражный компрессор
  • Крепежные элементы
  • Мультиметр
  • Обкатка
  • Обработка дверных уплотнителей
  • Огнетушитель
  • Очистка системы подачи топлива
  • Перевозка детей в автомобиле
  • Перевозка домашних животных
  • Поездки на дальние расстояния
  • Предпусковой подогреватель
  • Реле
  • Ремонт лакокрасочного покрытия
  • Страхование
  • Обязательное страхование автогражданской ответственности
  • Добровольное страхование автогражданской ответственности
  • Каско
  • Тонировка
  • Тюнинг
  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Ходовая часть
  • Трансмиссия
  • Двигатель
  • Тягово-сцепное устройство
  • Угон
  • Меры по предупреждению угона автомобиля
  • Действия при угоне (краже) автомобиля
  • Экологические стандарты
  • Эксплуатация автомобиля в зимний период

Схемы электрооборудования

Алфавитный указатель

Написать отзыв

Написать отзыв

Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Оценка:
Оставить отзыв

Отзывы покупателей

Книга стоит своих денег. Все подробно расписано и сфотографировано.