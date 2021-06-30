Руководство по ремонту Hyundai ix35 с 2010 года в цветных фотографиях в электронном виде
О руководстве
Тип двигателя: бензин / дизель
Объем двигателя: 2.0 / 2.0D л.
В руководстве вы найдете
- Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов
- Инструкцию по самостоятельному уходу и обслуживанию
- Сведения о конструкции автомобиля и о том как предупредить неисправность
- Информацию для поездки на СТО, если самостоятельный ремонт невозможен
О руководстве
Тип двигателя: бензин / дизель
Объем двигателя: 2.0 / 2.0D л.
В руководстве вы найдете
- Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов
- Инструкцию по самостоятельному уходу и обслуживанию
- Сведения о конструкции автомобиля и о том как предупредить неисправность
- Информацию для поездки на СТО, если самостоятельный ремонт невозможен
Содержание
Общие сведения об автомобиле
- История модели
- Описание конструкции
- Габаритные размеры автомобиля
- Технические характеристики
- Идентификационные номера
- Идентификационный номер автомобиля
- Номер двигателя
- Что необходимо знать о самостоятельном обслуживании и ремонте автомобиля
- Агрегаты автомобиля
Эксплуатация автомобиля
- Ключи к автомобилю
- Замена элемента питания в пульте дистанционного управления
- Органы управления
- Щиток приборов
- Подрулевые переключатели
- Блок управления климатической установкой
- Информационные дисплеи
- Рычаг переключения передач
- Селектор режимов работы автоматической коробки передач
- Зеркала заднего вида
- Диагностика неисправностей электрообогрева и электропривода зеркал
- Регулировка положения сиденья и рулевого колеса
- Сиденья
- Вещевые ящики и отделения для мелких предметов
- Заправка автомобиля топливом
- Стеклоомывающая жидкость
- Долив стеклоомывающей жидкости
- Щётки стеклоочистителя
- Виды щёток
- Замена щёток
- Давление в шинах колёс
- Запасное колесо
- Извлечение запасного колеса и комплекта инструментов
- Безопасность
- Системы, улучшающие тормозные характеристики и управляемость автомобиля
- Буксировка
- Буксировка автомобиля при помощи троса
- Буксировка автомобиля методом полной или частичной погрузки на эвакуатор
- Буксировка других автомобилей
- Буксировка прицепа
- Запуск двигателя от внешних источников тока
Меры безопасности при обслуживании и ремонте автомобиля
Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту
Периодическое техническое обслуживание
- Техническое обслуживание
- План технического обслуживания
- Сезонное обслуживание
- Подготовка автомобиля к зиме
- Подготовка автомобиля к летнему сезону
Ваш автомобиль
- Гарантия
- Ежедневное техническое обслуживание
- Уход за автомобилем
- Очистка и мойка кузова
- Уход за элементами интерьера
- Хранение автомобиля
- Полировка кузова
- Полировка фар
- Смазка замков и петель кузова
Диагностика неисправностей
- Отказ оборудования и агрегатов
- Ухудшение эксплуатационных параметров
- Посторонние звуки, шум, стук или вибрация
- Течь и повышенный расход технических жидкостей
- Появление постороннего запаха или дыма
Двигатель и его системы
- Двигатель
- Очистка двигателя и моторного отсека
- Проверка технического состояния двигателя
- Проверка по внешним признакам
- Проверка с помощью приборов
- Проверка расхода масла
- Давление в системе смазки
- Проверка давления масла
- Компрессия в цилиндрах двигателя
- Брызговик двигателя
- Масляный фильтр
- Моторное масло
- Классификация моторного масла
- Требования к качеству масла и сроки его замены
- Проверка уровня моторного масла
- Замена масла и масляного фильтра
- Датчик аварийного давления масла
- Ремень привода вспомогательных агрегатов
- Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
- Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
- Опоры силового агрегата
- Замена задней опоры
- Замена правой опоры
- Замена левой опоры
- Система управления двигателем
- Электронная система управления
- Система впуска воздуха
- Система подачи топлива
- Система зажигания
- Система автоматического изменения фаз газораспределения
- Система ограничения вредных выбросов
- Диагностика системы управления двигателем
- Диагностика неисправностей
- Датчик положения коленчатого вала
- Удаление кодов неисправности
- Датчик положения распределительного вала
- Датчик положения педали газа
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Датчик абсолютного давления и температуры во впускном трубопроводе
- Датчик концентрации кислорода
- Датчик детонации
- Клапан системы изменения длины впускного трубопровода
- Замена клапана
- Клапан изменения фаз газораспределения
- Замена клапана
- Воздушный фильтр
- Очистка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Снятие и установка корпуса воздушного фильтра
- Дроссельный узел
- Катушка зажигания
- Проверка и замена
- Свечи зажигания
- Проверка и замена
- Клапан продувки адсорбера
- Замена клапана
- Система охлаждения
- Диагностика неисправности
- Давление в системе охлаждения
- Охлаждающая жидкость
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Проверка плотности
- Замена охлаждающей жидкости
- Термостат
- Проверка и замена термостата
- Система выпуска отработавших газов
- Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
Трансмиссия
- Сцепление
- Проверка технического состояния
- Механическая коробка передач
- Проверка технического состояния механической коробки передач
- Трансмиссионное масло
- Проверка уровня масла в коробке передач
- Замена масла в коробке передач
- Проверка уровня масла в заднем редукторе и в раздаточной коробке
- Замена масла в заднем редукторе и в раздаточной коробке
- Автоматическая коробка передач
- Проверка технического состояния автоматической коробки передач
- Рабочая жидкость автоматической коробки передач
- Проверка уровня рабочей жидкости
- Замена рабочей жидкости
- Приводы передних колес
- Проверка технического состояния
- Снятие и установка привода переднего колеса
- Снятие и установка внутреннего шарнира, замена защитного чехла шарнира
- Замена наружного шарнира и его защитного чехла
Ходовая часть
- Колесо
- Уход за колесами
- Проверка технического состояния
- Замена колеса
- Углы установки колес
- Амортизаторы
- Проверка технического состояния амортизаторов
- Снятие и установка заднего амортизатора
- Снятие и установка переднего амортизатора
- Пружины
- Замена пружин передней подвески
- Замена пружин задней подвески
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Замена подушек переднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Замена стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Замена подушек заднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Передняя подвеска
- Проверка технического состояния
- Рычаг передней подвески
- Стойка передней подвески
- Задняя подвеска
- Описание конструкции
- Проверка технического состояния
- Рычаги задней подвески
- Замена нижнего поперечного рычага
- Замена верхнего поперечного рычага
- Замена переднего поперечного рычага
- Снятие и установка продольного рычага
Рулевое управление
- Проверка технического состояния
- Наконечник рулевой тяги
Тормозная система
- Регулировка стояночного тормоза
- Тормозная жидкость
- Проверка уровня тормозной жидкости
- Замена тормозной жидкости
- Прокачка гидропривода тормозов
- Тормозные колодки
- Проверка тормозных колодок
- Замена передних тормозных колодок
- Замена задних тормозных колодок
- Тормозные диски
- Проверка тормозных дисков
- Замена передних тормозных дисков
- Замена задних тормозных дисков
- Антиблокировочная система тормозов
- Система курсовой устойчивости
Электрооборудование
- Диагностика электрооборудования
- Проверка и ремонт электрических цепей
- Проверка целостности цепи
- Поиск короткого замыкания
- Ремонт проводки
- Проверка электропотребителей
- Аккумуляторная батарея
- Приобретение батареи
- Проверка и обслуживание
- Снятие и установка
- Зарядка
- Генератор
- Диагностика неисправностей генератора
- Снятие и установка генератора
- Замена регулятора напряжения и проверка генератора
- Блок предохранителей и реле
- Замена предохранителей и реле
- Выключатель (замок) зажигания
- Стартер
- Диагностика неисправностей
- Снятие и установка стартера
- Проверка и ремонт электродвигателя
- Проверка и замена втягивающего реле
- Выключатель сигнала торможения
- Проверка и замена выключателя
- Освещение и световая сигнализация
- Проверка исправности ламп приборов наружного освещения
- Лампы
- Блок-фара
- Замена ламп дальнего и габаритного света
- Замена лампы ближнего света
- Замена лампы указателя поворота
- Снятие и установка блок-фары
- Боковой указатель поворота
- Электрокорректор фар
- Замена блока управления электрокорректором фар
- Замена приводов электрокорректора фар
- Противотуманные фары
- Замена лампы
- Замена противотуманной фары
- Регулировка света фар
- Регулировка света блок-фар
- Регулировка света противотуманных фар
- Задний фонарь
- Снятие внешней секции заднего фонаря и замена ламп
- Снятие внутренней секции заднего фонаря и замена ламп
- Замена лампы противотуманного света
- Дополнительный фонарь сигнала торможения
- Фонарь освещения номерного знака
- Плафоны освещения салона и багажного отделения
- Замена ламп переднего плафона освещения салона
- Замена лампы заднего плафона освещения салона
- Снятие плафона освещения багажного отделения и замена лампы
- Снятие плафона освещения вещевого ящика и замена лампы
- Звуковой сигнал
- Стеклоомыватель
- Проверка технического состояния
- Диагностика неисправностей
- Очистка и замена форсунок
- Электронасосы стеклоомывателей
- Проверка и замена электронасосов стеклоомывателя
- Стеклоочиститель
- Проверка технического состояния
- Диагностика неисправностей
- Замена механизма переднего стеклоочистителя
- Снятие и установка заднего стеклоочистителя
- Обогрев заднего стекла
- Аудиосистема
- Органы управления аудиосистемой
Кузов
- Передний бампер
- Внутреннеее зеркало заднего вида
- Стекла
- Ремонт ветрового стекла
- Ремонт трещины
- Ремонт скола
- Регулировка замков дверей
- Боковые двери
- Дверь багажного отделения
- Стеклоподъёмники
- Диагностика неисправностей
- Упор двери багажного отделения
- Замена упора
- Задний бампер
Климатическая установка
- Система кондиционирования
- Проверка функционирования климатической установки
- Техническое обслуживание системы кондиционирования
- Фильтр климатической установки
- Запотевание
Справочные данные
Справочник автомобилиста
- Автосервис
- Как защитить свои права в автосервисе
- Аксессуары
- Легкосплавные колесные диски
- Противотуманные фары
- Ксеноновые фары
- Брызговики
- Дефлекторы
- Накладки бампера, молдинги
- Резиновые ковры в салон
- Резиновый ковер в багажное отделение
- Защита картера двигателя и трубопроводов стальными листами
- Парковочный радар
- Камера заднего вида
- Тягово сцепное устройство
- Поперечины крыши для крепления багажа
- Чехлы на сиденья
- Навигатор
- Видеорегистратор
- Ареометр
- Действия при возникновении непредвиденных обстоятельств
- Неисправность автомобиля
- Дорожно транспортное происшествие
- Резкое изменение погодных условий
- Состояние здоровья водителя
- Дистиллированная вода
- Дневные ходовые огни
- Документы
- Домкрат
- Винтовые механические домкраты
- Гидравлические домкраты
- Проверка технического состояния домкрата
- Дорожно-транспортное происшествие
- Дорожный просвет
- Запасные части
- Зарядное устройство
- Инструменты
- Универсальные инструменты
- Специальные инструменты и приспособления
- Каталог деталей
- Компрессор
- Портативный компрессор для накачки шин
- Гаражный компрессор
- Крепежные элементы
- Мультиметр
- Обкатка
- Обработка дверных уплотнителей
- Огнетушитель
- Очистка системы подачи топлива
- Перевозка детей в автомобиле
- Перевозка домашних животных
- Поездки на дальние расстояния
- Предпусковой подогреватель
- Реле
- Ремонт лакокрасочного покрытия
- Страхование
- Обязательное страхование автогражданской ответственности
- Добровольное страхование автогражданской ответственности
- Каско
- Тонировка
- Тюнинг
- Экстерьер
- Интерьер
- Ходовая часть
- Трансмиссия
- Двигатель
- Тягово-сцепное устройство
- Угон
- Меры по предупреждению угона автомобиля
- Действия при угоне (краже) автомобиля
- Экологические стандарты
- Эксплуатация автомобиля в зимний период
Схемы электрооборудования
Алфавитный указатель