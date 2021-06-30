Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);

Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);

PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);

WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет. Недостаточно средств на пластиковой карте.



Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.